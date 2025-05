Der Ilm-Kreis

liegt auch in einer anderen aktuellen Statistik vorne: Nirgendwo sonst in Thüringen ist der Anteil derjenigen Autofahrer höher, die lieber mit einem Nummernschild von früher unterwegs sind. Rund 39 Prozent der Fahrzeugbesitzer wählen dort nicht das Kennzeichen IK, sondern nehmen die Möglichkeit wahr, mit den alten Kürzeln ARN (Arnstadt) oder IL (Ilmenau) allen zu zeigen, aus welchem Teil des 1994 vereinten Kreises sie kommen. Von 74.255 zugelassenen Autos, Zweirädern und Lastwagen und Anhängern haben hier 28.798 eines der beiden Altkennzeichen. Das geht aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg hervor.