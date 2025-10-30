Autoindustrie: VW zieht Bilanz fürs dritte Quartal - Porsche belastet

Sparprogramm hilft Kernmarke

Die lange schwächelnde Kernmarke Volkswagen hatte sich zuletzt dagegen deutlich besser geschlagen als die bisherigen Ertragsperlen Audi und Porsche. Wegen des Sparprogramms mit geplanten Zehntausenden Stellenstreichungen bei der Kernmarke lief es hier wieder etwas besser. Im zweiten Quartal konnte die Kernmarke ihren operativen Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast versechsfachen und verdiente mehr als Audi und Porsche zusammen.