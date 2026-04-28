Autoindustrie VW will stärker sparen – neue Strategie 2030

Niedersachsen gegen Werksschließungen

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hatte sich erst am Wochenende klar gegen mögliche Werkschließungen ausgesprochen. Zwar müsse VW sich an die Marktlage anpassen, sagte der SPD-Politiker der "Welt am Sonntag". Das bedeute aber nicht, "dass man zwangsläufig Standorte in Europa schließt".

Lies hatte zuvor bereits angeregt, den Bau von chinesischen Autos in den deutschen VW-Werken zu prüfen. Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent der Stimmrechte am VW-Konzern beteiligt und hat dort ein Vetorecht gegen wichtige Beschlüsse. Lies gehört zudem dem Aufsichtsrat des Konzerns an.

Derzeit baut Volkswagen bei der Kernmarke und den Töchtern Audi und Porsche in Deutschland zusammengenommen 50.000 Jobs ab, um die Kosten zu senken, davon 35.000 bei der Kernmarke. Betriebsbedingte Kündigungen sind laut Vereinbarung mit der IG Metall bis 2030 ausgeschlossen, der Stellenabbau erfolgt vor allem über Altersteilzeit und Abfindungen.