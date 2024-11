Autoindustrie: VW reagiert zurückhaltend auf IG-Metall-Vorschlag

IG Metall und Betriebsrat hatten zuvor einen eigenen Plan für die Zukunft von Volkswagen vorgestellt. Konkret bieten sie an, die nächste Tariferhöhung befristet als Arbeitszeit in einen Zukunftsfonds einzubringen und vorerst nicht auszuzahlen. Maßstab solle der jüngste Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie sein, der eine Erhöhung um insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen bis 2026 vorsieht. Volkswagen fordert dagegen eine pauschale Lohnkürzung um zehn Prozent. Am Donnerstag kommen beide Seiten zu ihrer nächsten Tarifrunde zusammen.