Autoindustrie Verband: Düstere Aussichten für Thüringer Autozulieferer

Schleppende Transformation kostet Arbeitsplätze

Die Thüringer Automobilzulieferindustrie stehe vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte. "Es braucht Steuererleichterungen, Investitionszuschüsse und einen fairen Zugang zu zinsgünstigen Krediten zur Finanzierung und zum Liquiditätserhalt der Zulieferer", forderte Hasecke. Die E-Mobilität stecke derzeit in Deutschland in einer Sackgasse. Während in großen europäischen Märkten in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Neuzulassungen voll-elektrischer Autos im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter zugenommen hätten, seien diese in Deutschland um 28,6 Prozent gesunken. Notwendig seien daher etwa Zuschüsse für Ladeinfrastruktur, um die Nachfrage nachhaltig zu beleben.