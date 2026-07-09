Autoindustrie Unruhe bei VW in Sachsen – IG Metall zeigt Kante

Dresden (dpa/sn) - Die IG Metall will eine Schließung des VW-Werks in Zwickau nicht kampflos hinnehmen. Der für Berlin, Brandenburg und Sachsen zuständige Bezirksleiter Jan Otto sprach am Rande einer Kundgebung an der Gläsernen Manufaktur in Dresden von einem "Generalangriff" auf Volkswagen Sachsen. "Es herrscht großes Misstrauen gegenüber dem Vorstand nach allem, was auch durchgesteckt wurde in den letzten Tagen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Stimmung ist aufgeheizt, aufgeladen, und das ist völlig unnötig gerade. Aber das ist das Ergebnis einer verfehlten Informationspolitik des Konzerns."