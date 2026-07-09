Autoindustrie Unruhe bei VW in Sachsen – IG Metall zeigt Kante

"Dieses Werk ist voll umgestellt worden auf E-Mobilität. Es ist auch kein gutes Zeichen, so ein Werk dann zu schließen. Deswegen kann ich dem Konzern auch nur raten, hier mit verantwortungsvollem Augenmaß vorzugehen", betonte Otto. Die Diskussionen müssten jetzt einfach aufhören - bundesweit. Wenn man das klug mache, könne es eine Gesamtstrategie geben. "Wir haben gute Leute, wir haben vor allem tolle Ingenieure und wir sind bereit, uns Dinge mit auszudenken." Man dürfe die Verantwortung aber nicht auf die Beschäftigten abschieben. Dafür gebe es Manager, die viel besser bezahlt würden.