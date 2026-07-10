Autoindustrie: SPD übt scharfe Kritik an VW-Spitze

Dresden (dpa/sn) - Die sächsische SPD übt wegen der drohenden Schließung des VW-Werkes in Zwickau harsche Kritik an der Konzernspitze. Die Pläne von VW-Chef Oliver Blume zeugten von Verantwortungslosigkeit. "Wenn die einzige Vision eines deutschen Top-Managers ist, Werke in Deutschland zu schließen, um die Produktion an billigere Standorte zu verlagern, dann ist er vielleicht kein Top-Manager, sondern ein Missmanager", erklärte SPD-Chef Henning Homann. Er ist auch Sprecher für Wirtschaft und Arbeit in der SPD-Landtagsfraktion.