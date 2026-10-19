Autoindustrie: Opel-Werk Eisenach läuft nach Umbau wieder regulär

Eisenach (dpa/th) - Nach mehrwöchigen Umbauarbeiten hat das Opel-Werk in Eisenach am Montag wieder regulär seine Produktion aufgenommen. Seit Anfang Oktober hatte die Fertigung tageweise geruht. Grund hierfür waren laut einer Unternehmenssprecherin Instandhaltungsarbeiten sowie die Optimierung von Produktionsabläufen. Dies sei notwendig gewesen, damit in Eisenach künftig mehr Elektroautos vom Band rollen könnten, hieß es. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.