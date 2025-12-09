Harzgerode/Sömmerda - Bei dem seit Sommer insolventen Autozulieferer Bohai Trimet ist der Betrieb nach Angaben des Insolvenzverwalters auch im kommenden Jahr gesichert. Mit Unterstützung der Auftraggeber werde der Betrieb an den beiden Standorten in Harzgerode (Sachsen-Anhalt) und Sömmerda (Thüringen) in vollem Umfang fortgeführt, teilte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann mit. Derzeit liefen vertiefte Gespräche mit möglichen Investoren. Unabhängig von einem Investor sei der Geschäftsbetrieb aufgrund der aktuellen Aufträge der Automobilhersteller bis mindestens Sommer kommenden Jahres gesichert.