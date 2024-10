Preh gehört zur chinesischen Joyson-Gruppe und beschäftigt weltweit etwa 7.400 Menschen. Vorstandschef Cai Zhengxin hatte im Juni den Abbau von gut 400 der 1.700 Arbeitsplätze am Firmensitz in Bad Neustadt angekündigt. Als Grund nannte der Manager eine schwache Nachfrage nach Komponenten für Elektroautos und hohe Energiekosten in Deutschland.