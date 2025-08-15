Autoindustrie: IG Metall: In zweiter Welle droht Verlust Zehntausender Jobs

Verlagerung auch bei Betrieben, denen es gut geht

Besonders schlimm findet Ott dabei, "dass auch Betriebe, bei denen es gut läuft, Produktion und Jobs verlagern wollen". Darauf deutet eine Betriebsräteumfrage der Gewerkschaft aus der ersten Jahreshälfte hin, die die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Insgesamt bildet sie 333 Betriebe aus der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ab, 51 davon aus der Auto- und Zulieferindustrie. Auch wenn die Stichprobengröße eine gewisse Ungenauigkeit mit sich bringt, ist die Tendenz doch eindeutig: Denn im Autobereich planen 57 der Betriebe die Verlagerung von Produkten ins Ausland - während es insgesamt nur 43 Prozent sind. Einen Personalabbau planen in der Autoindustrie 76 Prozent, insgesamt nur 51 Prozent. Und unter den Betrieben der Autoindustrie, denen es gut geht, sind die Anteile, die verlagern wollen sogar tendenziell noch etwas höher.