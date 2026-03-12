Autoindustrie Hoffen auf die Wende - Wie 2026 für die Autohersteller wird

Die besten Chancen sieht der Branchenexperte dabei für die Marke, die 2025 am schlimmsten gebeutelt wurde: Porsche. "Da bin ich sehr zuversichtlich", sagt er. Es könnte dort schon in diesem Jahr wieder deutlich besser laufen. Eine Luxusmarke lasse sich schlicht schneller sanieren als ein Massenhersteller. Denn: "Ein Porsche-Kunde hält zu seinem Auto, ein Opel-Kunde kauft sich einen Chinesen". Der neue Porsche-Chef Michael Leiters will den Sport- und Geländewagenbauer umfassend neu aufstellen. Die Strukturen sollen schlanker werden, auch ein weiterer Stellenabbau wird erwartet. Erste Maßnahmen hat Leiters bereits eingeleitet, im Herbst will er seine Strategie vorstellen.

Unsicherheit durch Donald Trump

Eine große Unbekannte bleibt aber bestehen: die Zollpolitik von US-Präsident Trump. "Da weiß man ja nie, was morgen oder übermorgen kommt", sagt Schwope. "Dieses Hin- und Herschlingern der Amerikaner macht es den deutschen Herstellern natürlich nicht einfacher." Und auch der Iran-Krieg könnte alle Hoffnungen zunichtemachen, wenn sich der Konflikt ausweiten sollte, warnt Schwope. "Die geopolitischen Risiken sind weiterhin sehr groß und sogar noch größer geworden."

Die USA haben dabei auch dazu beigetragen, dass BMW besser als die Konkurrenz durch das vergangene Jahr gekommen ist. Denn die Münchner haben ihren Absatz dort zuletzt gesteigert. Dabei half auch ihr US-Werk Spartanburg, das seine Produktion auf 413.000 Autos ausweitete und damit mehr als die Hälfte des Absatzes mit vor Ort gebauten Autos bediente - ein großer Vorteil angesichts der angehobenen Zölle.