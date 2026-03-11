Wann kommt das nächste Sparpaket?

Porsche muss daher den Rotstift ansetzen - und seine Strukturen schrumpfen. Bis 2029 sollen in der Region Stuttgart rund 1.900 Stellen sozialverträglich abgebaut werden. Außerdem liefen die Verträge von rund 2.000 befristeten Angestellten aus. Das dürfte aber in der aktuellen Situation nicht ausreichen.

Deshalb soll ein weiteres Sparprogramm geschnürt werden. Darüber verhandelt das Porsche-Management bereit seit Herbst mit dem Betriebsrat. Dabei dürfte nach dpa-Informationen neben zusätzlichen Stellenstreichungen auch die Jobsicherung zur Debatte stehen. Über die Ergebnisse der Gespräche wollen Unternehmen und Betriebsrat nach Abschluss der Verhandlungen informieren.