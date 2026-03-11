Stuttgart - Stolz prangt das Pferd in der Mitte des Porsche-Wappens. Es steht für Kraft und Agilität. Zu spüren ist davon aktuell aber wenig. Früher raste der Sportwagenbauer von Erfolg zu Erfolg - und spülte der Mutter Volkswagen einen großen Teil des Gewinns in die Kassen. Eine Absatzkrise in China, die US-Zölle und die Kehrtwende zum Verbrenner, die Milliarden verschlingt, haben aus Porsche aber einen Konzern im Krisenmodus gemacht. Bei manchem Aktionär gilt Porsche bereits als lahmendes Ross aus Stuttgart-Zuffenhausen.