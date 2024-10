Der Verkauf ging in allen Regionen zurück. In China fiel der Rückgang mit minus 30 Prozent auf 148.000 Autos aber besonders deutlich aus. Damit verkauft BMW nur noch ein Viertel seiner Autos dort. In Europa sank der Absatz nur um 1 Prozent auf 219.000 Fahrzeuge. BMW hat seine Jahresprognose im September gekappt und erwartet jetzt einen leichten Absatzrückgang und einen deutlichen Gewinnrückgang.