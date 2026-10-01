Autoindustrie BMW startet Serienproduktion im Batteriewerk in Niederbayern

Irlbach/Straßkirchen (dpa/lby) - BMW hat in seinem neuen Batteriewerk in Niederbayern die Serienproduktion gestartet. Von dort sollen die deutschen Werke des Konzerns mit Batterien der neuesten, sechsten Generation versorgt werden. Zunächst geht es dabei um den i3, der in München gebaut wird. Weil die Nachfrage nach dem Auto hoch ist, soll auch der Hochlauf im Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen - benannt nach den beiden Gemeinden, in denen es liegt - schneller als ursprünglich hochgefahren werden.