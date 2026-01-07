Autoindustrie: BMW baut mehr als eine Million Autos in Deutschland

Vier Autowerke in Deutschland - nicht nur in Bayern

In Deutschland baut BMW in München, Regensburg, Dingolfing und Leipzig Autos. Die meisten davon sind für die Region Europa bestimmt. Zur aktuellen Aufteilung nennen die Münchner noch keine Zahlen, 2024 hatte allerdings Regensburg mit 343.000 Autos die höchste Produktion nach Stückzahl unter den deutschen Werken - vor Dingolfing mit 298.000, Leipzig mit 246.000 und München mit 201.000. Die Verteilung im vergangenen Jahr dürfte grob ähnlich ausgefallen sein. Damit kommt knapp ein Drittel der Autos des BMW-Konzerns, zu dem auch Mini und Rolls-Royce gehören, aus Bayern.