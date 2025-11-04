Autoindustrie: Autozulieferer Plastic Manufacturing insolvent

Diepersdorf/Nürnberg - Mit dem fränkischen Zulieferer Plastic Manufacturing hat die Krise in der Autoindustrie ein weiteres Opfer gefordert. Die deutschen Gesellschaften des Unternehmens haben Insolvenz angemeldet, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm von der Kanzlei Schultze & Braun erklärt. Dazu zählen der Hauptstandort in Diepersdorf bei Nürnberg mit rund 830 Beschäftigten sowie Gesellschaften in Oberlungwitz in Sachsen mit etwa 95 Beschäftigten und Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen mit rund 120 Mitarbeitern.