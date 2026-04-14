Autoindustrie Deutsche Autobauer starten mit Verkaufsminus ins Jahr

In Deutschland und auch in ganz Europa legte VW dagegen zu. In Westeuropa wurden fast 850.000 Autos ausgeliefert, 4,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Deutschland lag das Plus bei 4,8 Prozent. Die Rückgänge in China und Nordamerika konnte das aber nicht ausgleichen.

Schlechter als der Gesamtkonzern schnitt dabei wegen des höheren China-Anteils die Kernmarke VW ab: minus 7,6 Prozent auf noch 1,05 Millionen Auslieferungen. Bei der Tochter Audi sanken die Auslieferungen weltweit um 6,1 Prozent auf 360.000 Fahrzeuge. Am härtesten traf es Porsche: Um 14,7 Prozent schrumpften dort die Auslieferungen auf noch knapp 61.000 Sport- und Geländewagen.

Mercedes-Benz

Auch bei Mercedes drückte das China-Geschäft deutlich auf die Zahlen. Der Pkw-Absatz der Marke ging in dem Land um 27 Prozent auf noch 111.600 Fahrzeuge zurück. Das verhagelte den Stuttgartern weltweit die Statistik: Der Pkw-Absatz (also ohne Vans) sank um 6 Prozent auf 419.400 Fahrzeuge. Ohne China wäre der Pkw-Absatz dagegen sogar um 5 Prozent gestiegen, hieß es - getragen von teils deutlichem Wachstum in Europa und den USA.

Anders als die deutsche Konkurrenz konnte die Marke mit dem Stern in den USA zulegen - um 20 Prozent auf 81.100 Fahrzeuge. In Europa gab es ein Plus von 7 Prozent auf 158.400 Fahrzeuge. In Deutschland legte die Marke um 9 Prozent auf 49.300 Autos zu. Das konnte den Rückgang in China aber nicht ausgleichen.