Das Autohaus Brucker ist am Stadteingang Meiningen kaum zu übersehen. Fahrzeuge verschiedenster Marken, vor allem aber Volkswagen, stehen hier zum Verkauf. Es sind nicht nur neue, sondern auch reichlich gebrauchte Autos zu sehen. Dieses gleiche Bild bietet sich in der Brucker-Filiale im Schmalkalder Gewerbegebiet Ost. Das in Marktredwitz (Fichtelgebirge) ansässige Unternehmen expandiert seit einiger Zeit. Im Jahr 2024 übernahm es das Autohaus Ziegler und 2025 das Autohaus Räthel (alle Bayern). Doch nun gibt es an fast allen Standorten Probleme mit der Auslieferung von bestellten Kundenfahrzeugen. Die sind zumeist im Autohaus angekommen, können aber nicht ausgeliefert werden.