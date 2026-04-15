Obwohl das Autohaus Konopka dieser Tage sein 35. Jubiläum feiert, reicht die Geschichte des Familienunternehmens eigentlich schon viel weiter zurück. „Angefangen hat alles als Handwerksbetrieb“, erklärt Stefan Konopka, der dieser Tage seinen Posten als Geschäftsführer offiziell an seinen Sohn Maximilian Konopka übergeben hat. Damit bleibt das Unternehmen in Familienhand, und zwar in fünfter Generation. Während das Autohaus mit KFZ-Werkstatt heute vor allem als Händler für Autos der Marke Subaru, sowie Motorräder bekannt ist, begann alles kleinteilig: 1934 begründete Mechanikermeister Hugo Weihrauch den Betrieb, in dem er Stoßdämpferservices anbot.