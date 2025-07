Kein Investor für Hildburghausen

Das Autohaus Galant gehörte zur Autohaus Staffel Gruppe mit Hauptsitz im thüringischen Hildburghausen, die im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste. Zur Unternehmensgruppe gehörten insgesamt fünf Gesellschaften, die in Thüringen und Bayern an mehreren Standorten Autohäuser betrieben. In den Insolvenzverfahren der Gruppe gab es zuvor Lösungen für die drei Standorte in Coburg, Suhl und Sonneberg. Die einzelnen Autohäuser wurden an unterschiedliche Investoren verkauft. Für den Standort in Kronach ließ sich kein Investor für eine Fortführung finden. Auch für den Hauptstandort in Hildburghausen war leider keine Lösung möglich.