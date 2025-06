Dichter Rauch über dem Industriegebiet „Am Eisberg“: Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Brandes auf dem Gelände des Autohauses Simon in Barchfeld alarmiert. Bereits bei der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchsäule zu erkennen – auf dem Dach des Autohauses stand ein Teil der Photovoltaikanlage in Flammen. Etwa ein Drittel der Anlage – rund zehn von dreißig Modulen – war beim Eintreffen der Feuerwehr betroffen.