Während bundesweit im vergangenen Jahr deutlich öfter Betrugsversuche bei der theoretischen Prüfung auffielen, war die Zahl in Thüringen hingegen rückläufig. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr bei rund zwei Millionen durchgeführten Prüfungen in allen Klassen 4.198 Täuschungsversuche und damit 439 mehr als im Jahr 2023. In Thüringen ging die Zahl von 119 auf 78 zurück. Im Freistaat wurden vergangenes Jahr 51.216 Theorieprüfungen verzeichnet.