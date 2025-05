Der Ilmenauer Autofrühling, der eigentlich traditionell mit dem Töpfermarkt am letzten Sonntag hätte stattfinden sollen, war abgesagt worden, nachdem sich der Verein Ilmenauer Kaufleute und Gewerbetreibende personell und finanziell nicht mehr in der Lage sah, das Event zu organisieren, die Stadtverwaltung auch keinen anderen Betreiber fand. In Erfurt wurde der Autofrühling abgesagt, da er auf den Jahrestag des Attentats am Gutenberg-Gymnasium gefallen wäre, der Stadtrat sich aber gegen öffentliche Veranstaltungen an diesem Tag aussprach.