Die beiden Frauen, die gerade am Volkshaus ihr Auto geparkt haben, sind sich unsicher. „Gilt das jetzt schon“, fragt die eine, die vor dem Parkautomat steht. Wenige Meter weiter weist ein großes Banner auf die Gebührenpflicht hin, die seit dem 15. Juni für das Abstellen von Autos auf dem großen Parkplatz an der Werra gilt. Die Antwort gibt der Automat quasi selbst: Sein Display leuchtet hell, der Bildschirm steht zur Eingabe der erforderlichen Daten bereit. Übersichtlich listet die Anzeige die verschiedenen Tarife auf – für Pkw, Wohnmobile und Busse. Nach dem Betätigen der Starttaste soll das Kennzeichen des geparkten Fahrzeugs eingegeben werden.