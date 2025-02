Parkplatz-Stress in Suhl: Krimireifer Clinch zwischen Autofahrern

Fast schon krimireif war die Auseinandersetzung zweier Autofahrer. Die beiden Männer im Alter von 37 und 57 Jahren hielten Mittwochmittag auf einem Parkplatz in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl, nachdem es bereits auf der Autobahn zwischen beiden zu „Unstimmigkeiten“ gekommen war. Dort war der Ältere nach dem Überholen so knapp vor dem Jüngeren wieder auf die rechte Spur gewechselt, dass der Überholte abbremsen musste. Wild gestikulierend schrien beide später an einer Ampel aufeinander ein und forderten sich gegenseitig auf, auf einem Parkplatz anzuhalten. Dort stieg der Jüngere aus und schlug zunächst auf das Fahrzeug des anderen ein. Später kam es zu einem Handgemenge, bei dem beide Personen leicht verletzt wurden. Einer der Involvierten rief die Polizei.