Autofahrer aufgepasst: Diese Straßensperrungen gibt es am Wochenende

Höhepunkt der Oberlinder Feierlichkeiten ist der große historische Festumzug am Sonntag, 1. Juni. Die Aufstellung beginnt um 12 Uhr in der Mittlere-Motsch-Straße, die ab dem Kreisel Oberlinder Straße bis zur Ecke Johann-Nicol-Dorst-Straße sowie die gesamte Johann-Nicol-Dorst-Straße gesperrt ist. Der Umzug setzt sich um 13 Uhr in Bewegung und führt über die Oberlinder Straße, die Ackerstraße, die Pfarrgasse und die Johann-Sebastian-Bach-Straße weiter über die Obere Brücke und den Schweinemarkt zum Oberlinder Marktplatz. Die Route endet schließlich in der Straße An der Müß. Gegen 14.30 Uhr soll der Umzug abgeschlossen sein.