Autofahrer alarmiert Polizei: Kinder werfen Steine auf Autobahn 71 - Polizei greift ein

Geldersheim (dpa/lby) - Drei zwölfjährige Jungen haben Steine auf die Autobahn 71 geworfen. Dabei wurde am Mittwochnachmittag das Auto eines Fahrers bei Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe deshalb die Beamten alarmiert. Polizisten fanden die Kinder kurz darauf an der Überführung der Brücke. Nach einem eindringlichen Gespräch mit der Polizei wurden sie an ihre Eltern übergeben.