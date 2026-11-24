Die zweithöchste Diebstahlrate - also die Zahl der Autodiebstähle im Verhältnis zum Bestand - verzeichnete der GDV in Hamburg. Dort war die Rate trotz eines ebenfalls sehr deutlichen Rückgangs um mehr als 34 Prozent etwa dreimal so hoch wie im deutschlandweiten Durchschnitt.

Generell lagen die Diebstahlraten in Mittel- und Süddeutschland dem Bericht zufolge etwas niedriger als in der Nordhälfte der Republik. Am geringsten waren die Raten demnach in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen, wo jeweils nur eines von 10.000 kaskoversicherten Autos gestohlen wurde.

Sicherheitstechnik lässt Diebstahlzahlen sinken

Einen Grund für den Rückgang der Diebstähle sehen die Versicherer in der Sicherheitstechnik, die in den Fahrzeugen verbaut ist: Diese Technik reduziere das Diebstahlrisiko wirksam, betonte der GDV. Seit in den 1990er Jahren die gesetzlich vorgeschriebene Wegfahrsperre eingeführt worden sei, sei die Diebstahlrate deutlich gesunken.

2004 sei sie erstmals unter einen Wert von einem Diebstahl pro 1.000 kaskoversicherte Autos gefallen, im Jahr 2021 zur Zeit der Corona-Krise gar auf den bisherigen Tiefstand von einem Diebstahl pro 5.000 Autos. 2021 war auch das bislang einzige Jahr, in dem die absolute Zahl der Autodiebstähle unter einen Wert von 10.000 gesunken war.

GDV: Geringere Schadenkosten sind gute Nachricht für Autofahrer

Die versicherten Autodiebstahlschäden lagen laut dem Diebstahlreport 2025 insgesamt bei 254 Millionen Euro und damit rund 40 Millionen Euro unter dem Wert des Vorjahres. Auf den Einzelfall heruntergerechnet kostete jeder Autodiebstahl die Kfz-Versicherer also durchschnittlich 20.775 Euro.

GDV-Hauptgeschäftsführer Asmussen sprach von einer "guten Nachricht für alle Autofahrenden": Geringere Schadenkosten könnten sich nämlich langfristig positiv auf die Kfz-Versicherungsbeiträge auswirken.

Weil der GDV nur Autos mit einer Versicherung gegen Diebstahl erfasst, liegen die tatsächlichen Diebstahlzahlen etwas höher. Nach GDV-Angaben sind in Deutschland rund 90 Prozent der Autos gegen einen Diebstahl des Fahrzeugs versichert.