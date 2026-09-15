Autobranche: VW-Krise - Experte warnt vor Folgen für Personalgewinnung

Hannover - Nach der Einigung auf einen verschärften Sparkurs bei Volkswagen hat ein Wirtschaftspsychologe vor Auswirkungen auf die Personalgewinnung gewarnt. "Zu erwarten ist nicht unbedingt, dass die Anzahl der Bewerbungen deutlich sinkt, wohl aber die Eignung derjenigen, die sich bewerben", sagte der Osnabrücker Wirtschaftspsychologe Uwe Kanning der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Verschlechtere sich das Image eines Arbeitgebers, falle es zunehmend schwer, leistungsstarke Menschen für sich zu gewinnen.