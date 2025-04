Autobranche: Automobilzulieferer mit fast 700 Mitarbeitern insolvent

Harzgerode (dpa/sa) - Der Automobilzulieferer Bohei Trimet mit Sitz in Harzgerode (Landkreis Harz) hat Insolvenz angemeldet. Wie das Amtsgericht Halle (Saale) mitteilte, sind von der Insolvenz alle vier Gesellschaften des Unternehmens betroffen. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Olaf Spiekermann sind an den Standorten in Harzgerode 580 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, in Sömmerda in Thüringen sind es 98. Die Firmen produzieren unter anderem Getriebe-, Fahrwerks- und Karosserieteile für Autohersteller aus Deutschland und Italien.