Autobiografie "Ich will Rocky spielen" - Stallone packt in "The Steps" aus

Panikattacken und Essstörungen

Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren zieht Stallone auch in Interviews Bilanz über sein Leben. In Gespräch mit der "New York Times" berichtete der Schauspieler kürzlich von Panikattacken. Die Erste habe er im Alter von 36 Jahren erlebt. Mit Blick auf Teile seiner Karriere sagte er: "Ich habe meinen Körper missbraucht." Er habe neun Rücken- und zwei Schulteroperationen sowie mehrere Eingriffe an der Halswirbelsäule gehabt. Heute sei er zwar noch einigermaßen in Form, aber er nehme eine Menge Tabletten, um dranzubleiben, so Stallone.

In jüngeren Jahren habe er auch an Bulimie gelitten. Beim Dreh zu "Rocky III" sei sein Körperfettanteil auf 2,6 Prozent gesunken und er habe nichts bei sich behalten können. Stallone, der damals in seinen Dreißigern war, nannte es eine "zwanghafte Körperanbetung". Niemand könne das ohne Hilfsmittel und Drogen - man müsse Steroide nehmen.

Seiner Familie gewidmet

Stallone, der mit 80 Jahren weiter für die Mafia-Serie "Tulsa King" vor der Kamera steht, widmet "The Steps" seiner Ehefrau Jennifer Flavin und den drei gemeinsamen Töchtern Sophia, Sistine und Scarlet. Im Nachwort des Buches sinniert der Star, dass er und auch viele andere sich mit der Geschichte von Rocky Balboa eng verbunden fühlen: "Es geht schlicht darum, nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird".