Autobiografie «Hoffe» Attentate, Fußball und Tango: Papst Franziskus erinnert sich

Nicht selten eckt der Argentinier mit seinen politischen Äußerungen bei öffentlichen Auftritten sowohl außerhalb als auch innerhalb der Kirche an. Besonders angesichts seiner Äußerungen zu den Kriegen in der Ukraine und in Nahost steht der Pontifex in der Kritik. Ihm wird vorgeworfen, sich nicht ausgewogen zu den Aggressoren und Angegriffenen der jeweiligen Kriege zu äußern. In seinem Buch erklärt Franziskus nun, wie er politisch - aber auch menschlich - tickt und was ihn im Laufe seines Lebens geprägt hat.