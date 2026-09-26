Autobauer: Warum VW-Fahrer nach Rückruf zweimal in die Werkstatt müssen

Einen Rückruf gibt es auch für die Seat-Modelle Ateca und Tarraco im Produktionszeitraum April 2016 bis September 2024, deren Zahl war zunächst nicht bekannt. Das Problem kann außerdem beim Audi-Modell Q3 auftauchen, wenn es zwischen Oktober 2017 und Mai 2024 hergestellt wurde. Hier sind laut Kraftfahrt-Bundesamt weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon gut 58.500 in Deutschland. Ein Audi-Sprecher sagte: "Bislang gab es in diesem Zusammenhang keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle."