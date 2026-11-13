Autobauer Warum bei Mercedes-Benz Werke auf dem Spiel stehen

Weil in dem Konflikt keine schnelle Einigung in Sicht ist, legte das Management am Donnerstag noch einmal nach: Nun solle geprüft werden, welche Standorte man sich in Deutschland noch leisten könne. Zugleich habe man im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren zukünftigen Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen. Die Kosten einer Arbeitsstunde in der Produktion lägen in Deutschland teilweise bis zu fünf Mal höher als an Standorten in Osteuropa. In der Verwaltung sei die Diskrepanz ähnlich hoch.

Wir reagieren Gesamtbetriebsrat und Gewerkschaft IG Metall?

Als Gesamtbetriebsrat sei man sich der Lage und der schwierigen Situation bewusst, in der sich Mercedes-Benz befindet, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Ergun Lümali. "Wir brauchen Vorstände, die an den Industriestandort Deutschland glauben und ihn nicht bei jeder Krise gleich kaputt reden. Wir lehnen Werkschließungen entschieden ab und wissen uns zu wehren", sagte Lümali laut Mitteilung. IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch sagte, Werksschließungen seien mit der Gewerkschaft nicht zu machen. Man sei lösungsbereit und wolle die Standorte gemeinsam zukunftsfest aufstellen und Arbeitsplätze sichern.