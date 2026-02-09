Eisenach (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sieht Potenzial in einem Austausch zwischen dem Autohersteller Opel in Eisenach und Thüringer Automobilzulieferern. "Wir wollen Opel hier am Standort auch noch näher heranführen an die Thüringer Zulieferlandschaft", sagte Voigt bei einem Besuch des Opel-Werks in Eisenach. Die Landesregierung arbeite konzentriert mit am Comeback des Automobillandes Deutschland und einem starken Standort Thüringen. "Wir wollen, dass Opel erfolgreich ist."