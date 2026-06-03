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Autobatterien Jenaer Firma entwickelt Batterien-Material für Konzern

Die börsennotierte IBU-tec AG in Weimar ist erfolgreich in einer Nische unterwegs. Vor allem Materialien für die Batterie-Herstellung sorgen für Aufträge.

Autobatterien: Jenaer Firma entwickelt Batterien-Material für Konzern
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Auftrag von Energiekonzern für Weimarer Firma Ibu-tec (Archivbild). Foto: picture alliance / Candy Welz / Arifoto Ug/dpa-Zentralbild/dpa

Weimar (dpa/th) - Die Weimarer Firma IBU-tec hat einen Großauftrag für Material erhalten, das für Batterien benötigt wird. Für einen international agierenden Energiekonzern solle Anodenbatteriematerial im Industriemaßstab entwickelt werden, teilte die börsennotierte IBU-tec advanced materials AG mit. Der Auftrag habe ein Volumen im einstelligen Millionenbereich und soll im Jahresverlauf umgesetzt werden.

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In einem mehrstufigen Produktionsverfahren werde IBU-tec für den Kunden synthetisches Graphit herstellen, das zu Anodenmaterial für Batterien verschiedener Anwendungsbereiche weiterentwickelt werde. Ziel sei, die die Abhängigkeit von Märkten wie China bei Batteriewerkstoffen zu verringern, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. 

IBU-tec könne sowohl Kathoden- als auch Anodenmaterial im Großmaßstab für Batterien herstellen, erklärte Vorstandschef Jörg Leinenbach. Die Weimarer Firma beschäftigt nach eigenen Angaben rund 230 Mitarbeiter.