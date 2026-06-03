Autobatterien: Jenaer Firma entwickelt Batterien-Material für Konzern

Weimar (dpa/th) - Die Weimarer Firma IBU-tec hat einen Großauftrag für Material erhalten, das für Batterien benötigt wird. Für einen international agierenden Energiekonzern solle Anodenbatteriematerial im Industriemaßstab entwickelt werden, teilte die börsennotierte IBU-tec advanced materials AG mit. Der Auftrag habe ein Volumen im einstelligen Millionenbereich und soll im Jahresverlauf umgesetzt werden.