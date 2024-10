Weibersbrunn (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der A3 in Unterfranken ist ein Lastwagenfahrer tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige hatte am Samstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff in Richtung Frankfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Laut Aussagen eines Zeugen kam der Lastwagen daraufhin von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.