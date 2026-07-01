Autobahnunfälle: Unfälle bei reichlich Regen auf der Autobahn

Leicht verletzt wurde ein 41 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 73 in Richtung Suhl. Bei dem Versuch, einen anderen Wagen zwischen den Anschlussstellen Eisfeld-Nord und Schleusingen zu überholen, kam der 41-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Wildschutzzaun, wurde auf die Autobahn zurückgeschleudert und überschlug sich. Die Höhe des Schadens bezifferte die Polizei auf etwa 45.000 Euro.