Autobahnunfälle: Unfälle bei reichlich Regen auf der Autobahn

Erfurt (dpa/th) - Bei reichlich Regen hat es gleich mehrfach auf Thüringens Autobahnen gekracht. Vor allem, weil Autofahrer auf regennasser Straße zu schnell unterwegs waren, kam es laut Autobahnpolizei am Morgen zu einer Reihe von Unfällen.
Verletzte und große Blechschäden: Die Autobahnpolizei meldet Unfälle, nachdem am Morgen heftige Gewitter mit Starkregen durch Thüringen gezogen sind.
Erfurt (dpa/th) - Bei reichlich Regen hat es gleich mehrfach auf Thüringens Autobahnen gekracht. Vor allem, weil Autofahrer auf regennasser Straße zu schnell unterwegs waren, kam es laut Autobahnpolizei am Morgen zu einer Reihe von Unfällen.
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Leicht verletzt wurde ein 41 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 73 in Richtung Suhl. Bei dem Versuch, einen anderen Wagen zwischen den Anschlussstellen Eisfeld-Nord und Schleusingen zu überholen, kam der 41-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Wildschutzzaun, wurde auf die Autobahn zurückgeschleudert und überschlug sich. Die Höhe des Schadens bezifferte die Polizei auf etwa 45.000 Euro.
Auch auf der A4 in Richtung wurde ein Fahrer leicht verletzt, der mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit einem parallel fahrenden Wagen seitlich zusammenstieß. Auf etwa 8.000 Euro schätzte die Polizei die Höhe des Schadens.
Daneben ereigneten sich im Zusammenhang mit dem Wetter noch mindestens vier weitere Unfälle, etwa auf der Autobahn 9. Dabei entstanden vor allem Sachschäden in geschätzter Höhe von etwa 95.000 Euro.