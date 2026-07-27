Die Arbeiten zur Erneuerung des Tunnels Eichelberg dienten nicht nur dem Austausch veralteter Technik. Gleichzeitig wurde das Bauwerk auf den neuesten Stand bei Sicherheit und Tunnelausstattung gebracht. Letzte Fahrbahn-Markierungen werden in der Nacht 30./31. Juli aufgebracht. Daher ist der Tunnel in Richtung Schweinfurt von 19 Uhr bis 5 Uhr noch einmal voll gesperrt. Im Laufe des Freitags wird er dann komplett für den Verkehr freigegeben.