Autobahnsperrung: Tunnel Gruibingen in der Nacht Richtung München gesperrt

Gruibingen - Der A8-Tunnel bei Gruibingen im Landkreis Göppingen wird zwischen Freitag und Sonntag (4. April bis 6. April) wegen Wartungsarbeiten in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Der Verkehr wird nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes in der Nacht zum 5. April zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr und in der Nacht zum 6. April zwischen 20.00 und 5.00 Uhr an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt geleitet. Der Verkehr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Stuttgart/Karlsruhe ist nicht betroffen.