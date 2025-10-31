Autobahnsanierung: A8 am Albaufstieg wegen Generalüberholung gesperrt

Die regionale Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Wendlingen über die B313 und B10 zur Anschlussstelle Ulm-West auf die A8 in Fahrtrichtung München. Die örtliche Umleitung wird ab der Anschlussstelle Mühlhausen über die B466 und B10 (U29) zur Anschlussstelle Ulm-West mit dem Ziel Ulm und über die L1230 mit dem Nahziel Merklingen eingerichtet.