Autobahnen: Thüringer Autobahnen bekommen mehr Ladesäulen und Lkw-Plätze

Erfurt (dpa/th) - Mehr Lkw-Stellplätze und mehr Ladesäulen für E-Autos: Die Rastanlagen an den Thüringer Autobahnen werden kräftig ausgebaut. Bis Ende dieses Jahres sollen an zwölf Parkplätzen mit WC insgesamt 56 Schnellladepunkte errichtet werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Es sind den Angaben zufolge die ersten an den sogenannten unbewirtschafteten Rastanlagen im Freistaat. Die schrittweise Inbetriebnahme der ersten neuen Ladepunkte ist ab diesem Sommer beziehungsweise Herbst vorgesehen.