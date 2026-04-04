Autobahnen: Thüringer Autobahnen bekommen mehr Ladesäulen und Lkw-Plätze

So beginnen Mitte Juni die Bauarbeiten für zwei komplett neue Parkplätze mit WC zwischen Magdala und Bucha an der A4, die dann in der Summe auch über 88 Lkw-Stellplätze verfügen werden. Im Zuge der Fahrbahnerneuerungen bei Jena werden am Parkplatz "Rodablick" die Kapazitäten für Lkw von 25 auf 31 Stellplätze erweitert. Auf der A71 werden auf dem Parkplatz "Hohe Schrecke" zwischen den Anschlussstellen Artern und Heldrungen insgesamt 32 neue Stellplätze für den Schwerlastverkehr geschaffen.