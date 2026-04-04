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Autobahnen Thüringer Autobahnen bekommen mehr Ladesäulen und Lkw-Plätze

Nächtliche Parkplatznot und Ladefrust? An den Thüringer Autobahnen soll sich das in den nächsten Jahren ändern. Wo neue Schnellladepunkte und zusätzliche Lkw-Stellplätze künftig für Entlastung sorgen.

Autobahnen: Thüringer Autobahnen bekommen mehr Ladesäulen und Lkw-Plätze
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In Thüringen gibt es derzeit erst 28 Schnellladepunkte für E-Autos an Rasthöfen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Erfurt (dpa/th) - Mehr Lkw-Stellplätze und mehr Ladesäulen für E-Autos: Die Rastanlagen an den Thüringer Autobahnen werden kräftig ausgebaut. Bis Ende dieses Jahres sollen an zwölf Parkplätzen mit WC insgesamt 56 Schnellladepunkte errichtet werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Es sind den Angaben zufolge die ersten an den sogenannten unbewirtschafteten Rastanlagen im Freistaat. Die schrittweise Inbetriebnahme der ersten neuen Ladepunkte ist ab diesem Sommer beziehungsweise Herbst vorgesehen.

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E-Autos können dann künftig an den Parkplätzen "Erfurter Becken" und "Dornheimer Rieth" an der A71, den Anlagen "Himmelsteiche" an der A9, "Leinetal" und "Kesselberg" (beide an der A38) sowie "Im Werratal" an der A73 aufgeladen werden. Die Ausstattung erfolgt jeweils auf beiden Richtungsfahrbahnen.

Strom für unterwegs

Derzeit gibt es den Angaben nach in Thüringen erst 28 Schnellladepunkte für Autos an bewirtschafteten Rastanlagen, die neben Parkplätzen auch Serviceleistungen wie Gastronomie und Tankmöglichkeiten anbieten. Pro Ladepunkt hätten diese eine Leistung von mindestens 150 Kilowatt. In den nächsten Jahren solle die Schnellladeinfrastruktur auch an 14 weiteren Rasthöfen ausgebaut werden, hieß es. Zu den Kosten des Ausbaus machte das Unternehmen keine Angaben.

Zugleich soll an den Thüringer Autobahnen in den nächsten Jahren eine Schnellladeinfrastruktur für Lastwagen entstehen. Aktuell laufe für etwa 120 unbewirtschaftete Rastanlagen in ganz Deutschland das Vergabeverfahren dafür, hieß es. Im Zuge dessen erfolge ab dem kommenden Jahr die Errichtung von 24 Schnellladepunkten für Lkw an drei Autobahnparkplätzen im Freistaat. Weiterhin sei zudem geplant, zehn Thüringer Rasthöfe mit rund 170 Lkw-Schnellladepunkten auszustatten.

Mehr Parkplätze gegen nächtliche Engpässe

Erhöhen soll sich ebenfalls die Zahl der momentan knapp 3.300 Lkw-Stellplätze entlang der Thüringer Autobahnen, die vor allem in der Nacht dringend gebraucht werden. Ziel sei es, in den nächsten zehn bis 15 Jahren rund 700 neue Stellplätze für Lastwagen zu bauen. 

So beginnen Mitte Juni die Bauarbeiten für zwei komplett neue Parkplätze mit WC zwischen Magdala und Bucha an der A4, die dann in der Summe auch über 88 Lkw-Stellplätze verfügen werden. Im Zuge der Fahrbahnerneuerungen bei Jena werden am Parkplatz "Rodablick" die Kapazitäten für Lkw von 25 auf 31 Stellplätze erweitert. Auf der A71 werden auf dem Parkplatz "Hohe Schrecke" zwischen den Anschlussstellen Artern und Heldrungen insgesamt 32 neue Stellplätze für den Schwerlastverkehr geschaffen.

In Thüringen gibt es gegenwärtig 45 Rasthöfe und Parkplätze mit WC entlang der Autobahnen.