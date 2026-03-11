Was wurde nicht schon über Deutschland als das Land der maroden Brücken gelästert! Zumindest, was die Autobahnen angeht, könnte sich Thüringen dabei lässig zurücklehnen. Hier sind die Brücken vergleichsweise neu und daher in einem guten Zustand. Abseits der Haupt-Wege sieht es freilich anders aus. Vor diesem Hintergrund ist es auch nur richtig, dass die Autobahn-GmbH jetzt Geld in die Hand nimmt, um bei den Tunneln hierzulande auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Wie schnell sind doch 20 oder fast 25 Jahre seit dem Bau vergangen! Dass im Westen Autobahnbrücken abgerissen und neu gebaut werden müssen, die nur gut doppelt so alt sind, muss ein Warnzeichen sein, rechtzeitig etwas für den Erhalt zu tun, auch wenn augenscheinlich noch alles in Ordnung ist.