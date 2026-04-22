Erfurt (dpa/th) - Ein Toter, ein Verletzter - und mehrere hunderttausend Euro Schaden: Auf der A4 bei Erfurt ist es am späten Dienstagabend zu zwei schweren Unfällen gekommen. Nachdem die Autobahn in Richtung Frankfurt nach einem ersten Lkw-Unfall gesperrt worden war, übersah der Fahrer eines Kleintransporters nach Polizeiangaben das Ende des Rückstaus und krachte mit seinem Fahrzeug ins Heck eines Lastwagens. Der Transporterfahrer sei beim Aufprall aus dem Fahrerhaus geschleudert und tödlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.