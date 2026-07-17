Autobahn-Sperrung: Hitzeschäden - A72 wird für Reparatur gesperrt

Chemnitz (dpa/sn) - Die Autobahn 72 muss wegen Hitzeschäden am Kreuz Chemnitz in Richtung Leipzig anderthalb Wochen lang gesperrt werden. Ab Montag werde die Fahrbahn auf 500 Metern Länge kurzfristig repariert, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Auf die Autofahrerinnen und Autofahrer kommt eine Umleitung ab der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte zu. Die Arbeiten sollen am Montagmorgen um 7.00 Uhr beginnen und bis in die Nacht vom 28. auf den 29. Juli dauern.