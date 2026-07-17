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Autobahn-Sperrung Hitzeschäden - A72 wird für Reparatur gesperrt

Am Autobahnkreuz Chemnitz hat die Hitze zu Rissen in der Fahrbahn geführt. Jetzt wird kurzfristig saniert. Autofahrer müssen sich auf eine Umleitung einstellen.

Autobahn-Sperrung: Hitzeschäden - A72 wird für Reparatur gesperrt
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Die A72 muss am Kreuz Chemnitz wegen Hitzeschäden saniert werden. (Illustration) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Die Autobahn 72 muss wegen Hitzeschäden am Kreuz Chemnitz in Richtung Leipzig anderthalb Wochen lang gesperrt werden. Ab Montag werde die Fahrbahn auf 500 Metern Länge kurzfristig repariert, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Auf die Autofahrerinnen und Autofahrer kommt eine Umleitung ab der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte zu. Die Arbeiten sollen am Montagmorgen um 7.00 Uhr beginnen und bis in die Nacht vom 28. auf den 29. Juli dauern.

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Die Betonfahrbahn sei aufgrund ihres Alters an der betroffenen Stelle bereits vorgeschädigt gewesen. An den zurückliegenden Hitzetagen hätten sich vor allem an bereits reparierten Stellen Risse gebildet, die zu weiteren Ausbrüchen und Schlaglöchern führen könnten, so die Autobahn GmbH. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sei die Maßnahme dringend nötig.