Wie im Computerspiel habe man sich den „Endgegner“ bis zum Schluss aufgespart, sagt Steffen Meier, der Bereichsleiter für Tunnel und Telematik in der Außenstelle der Autobahn GmbH: Wenn demnächst alle anderen Röhren saniert sind, braucht auch Deutschlands längster Autobahntunnel, der Rennsteig-Tunnel, eine komplette Überholung. Schließlich ist das fast acht Kilometer lange Bauwerk, das 2003 eröffnet wurde, in die Jahre gekommen. Bislang sei für die Arbeiten der Zeitraum 2030 bis 2036 anvisiert, mit Glück könne es auch schon 2029 losgehen.