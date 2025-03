Als der Mann in der Nacht um kurz vor drei Uhr die Pause beendete und auf die Fahrbahn einscheren wollte, übersah er laut Polizei den herannahenden zweiten Sattelzug. Dessen 48-jähriger Fahrer konnte demnach nicht mehr bremsen und wurde durch die Kollision schwer verletzt. Der Unfallverursacher blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Sperrung dauerte am Vormittag noch an.