Die Choreografie sitzt: Hat einer der Sattelzüge seine große Kippwanne in den Fertiger entladen, steht schon der nächste mit seiner kochend heißen Ladung bereit. 160 bis 165 Grad Celsius muss der zähe schwarze Teig aus Bitumen, Kies und anderen Zutaten haben. Zentimeter für Zentimeter, aber unermüdlich schiebt sich das elf Meter breite Monstrum vorwärts und hinterlässt dabei ein schon ziemlich glattes schwarzes Band, auf dem mehrere Straßenwalzen einen regelrechten Tanz vollziehen: Nicht einfach nur hin und her rollen sie und verdichten sie den Asphalt, sondern fahren kunstvolle Kurven, um die gesamte Fläche gleichmäßig fest zu bekommen. Die Luft flimmert in der Hitze und mischt sich mit den Diesel-Abgasen.