Autobahn in Mittelfranken: Unfall bei Tempo 250 - Zwei Schwerverletzte

Das Auto krachte in die Böschung, hob ab und blieb senkrecht an einem Baum stehen, wie es von der Polizei weiter hieß. Die Fahrzeugfront sei bei dem Unfall am Sonntag weggerissen worden. Der Fahrer und seine 35 Jahre alte Beifahrerin seien mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht worden. An dem Wagen sei ein Totalschaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden.